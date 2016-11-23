Ерохин: «Ростов» отдал все силы в матче против «Баварии»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал победу в рамках группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). По словам футболиста, команда полностью выполнила установку тренера на игру.

«Мы отдали все силы, и сейчас эмоций вообще нет. Придет осознание позже. Полностью выполнили тренерскую установку, забили три гола «Баварии», хотя это мало кому удается. Все молодцы. Мы сегодня действовали четко. «Бавария» устроила навал в конце, а так не особо много было у них моментов. Вся команда выложилась, и отсюда такой результат. Конечно, было бы приятно забить самому в конце, но я рад за команду и за каждого, кто забил.

После первого матча в Мюнхене в нас мало кто сегодня верил. Говорили, что максимум – это ничья, но результат на табло. Думаю, вся страна сейчас рада. Будем цепляться за свой шанс играть в Лиге Европы», – сказал хавбек в эфире программы «Все на футбол!».