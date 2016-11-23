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Кокорин: «Зенит» – топовый клуб, самый сильный в России»

23 ноября 2016, 18:48
26

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии в преддверии матча с «Маккаби», а также подчеркнул, что на данный момент петербургский клуб – самый сильный в России.

«У меня был небольшой ушиб после последней игры, поэтому мы решили сбавить нагрузку, из-за этого сегодня тренировался индивидуально. Нет ничего серьезного.

Если я прибавил, то только рад, это моя работа, я перешел на уровень выше, «Зенит» — это топовый клуб, чувствую себя здесь хорошо, только рад приносить пользу этой команде. Про «Динамо» ничего не могу сказать плохого, но, перейдя в «Зенит», понял, что на данный момент это самый сильный клуб в России», – заявил Кокорин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Маккаби Кокорин Александр
Комментарии (26)
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Андрей Ермошин
1479916344
Шурик, ты опять накануне был в шалмане? Или Зенька самый сильный клуб, так как ты в нем играешь? Протри глаза и живи в реале, а не летай в облаках.
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lekseij2007
1479916981
Как и ты " самый сильный" игрок.
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Sergej-74
1479918082
это пока газпром рядом
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Жентус
1479919091
Всё равно, пока у ЦСКА играет Дзагоев, топовый российский игрок находится не в Зените, что довольно жалко... Именно Алана Зениту сейчас и не хватает, чтобы добиваться чуть больших успехов в Европе. Выходить из группы, а может и Лигу Европы выиграть.
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Диктор
1479919368
Самый сильный клуб в России -идущий на втором месте?????????
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Вомбат
1479919813
Самый богатый не всегда самый сильный, Кокорин.
Ответить
111ax
1479919833
кококо
Ответить
turist82
1479926059
Действующий чемпион - цска, лидер розыгрыша - Спартак... В каком месте бомжи - сильнейшие? ))
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IVAN53
1479928643
Он хотел сказать там самые богатые))
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Deadlord
1479928899
Он наверно хотел сказать Ростов.Там оговорка просто)
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