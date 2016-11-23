Кокорин: «Зенит» – топовый клуб, самый сильный в России»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии в преддверии матча с «Маккаби», а также подчеркнул, что на данный момент петербургский клуб – самый сильный в России.

«У меня был небольшой ушиб после последней игры, поэтому мы решили сбавить нагрузку, из-за этого сегодня тренировался индивидуально. Нет ничего серьезного.

Если я прибавил, то только рад, это моя работа, я перешел на уровень выше, «Зенит» — это топовый клуб, чувствую себя здесь хорошо, только рад приносить пользу этой команде. Про «Динамо» ничего не могу сказать плохого, но, перейдя в «Зенит», понял, что на данный момент это самый сильный клуб в России», – заявил Кокорин.