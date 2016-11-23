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Депай может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Спартак»

23 ноября 2016, 17:20
28

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в России. 22-летний игрок попал в сферу интересов «Спартака», который хочет взять форварда в аренду этой зимой.

Сообщается, что в предполагаемую сделку может быть включен пункт о праве первоочередного выкупа футболиста красно-белыми. Также отмечается, что московский клуб рассматривал кандидатуру голландца еще в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Депай провел лишь четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Депай Мемфис
Комментарии (28)
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МЯСО87
1479911332
Новостники вы седня ебнулись совсем? Кого уже только не приписали Спартаку сегодня
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alll-1
1479911632
слишком много слухов про Спартак
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kykyi
1479911644
Депай тоже на кокаине, или просто курнул?
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mdu86
1479911840
Ты посмотри! И тут Спартак. Сейчас болельщиков Спартака вообще эйфория накроет! Многие и так уже медали на шею повесили, да о ЛЧ заговорили...
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VVM1964
1479912060
ЧТО ТО Я НЕ ПОЙМУ , ОБЪЯВЛЕН НАБОР В СПАРТАК - 3 ?
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oyabun
1479914437
Да как бы не оказалось по итогам как в той поговорке "Замах на рубль, удар на копейку"
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filosof sparty
1479914712
Антоха, давай уговаривай друга)
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иван маташов
1479916994
а может к нам в ФК"КОЛОМНА"
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ivanthebest
1479918780
Ахаха) Ну это уже слишком, у кого-то явно больная фантазия... и этот кто-то добрался до возможности постить нвоости на портале...
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Gazelvagen877
1479928173
Друзья!!!говориться об аренде и кроме Спартака ни кто не заинтересован.каждый сидячий игрок желает играть.в Спартаке ему дадут 100% времени,а потом в европу вернется легко.вы вечно льете всех говном,зачем?
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