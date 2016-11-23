Депай может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Спартак»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в России. 22-летний игрок попал в сферу интересов «Спартака», который хочет взять форварда в аренду этой зимой.

Сообщается, что в предполагаемую сделку может быть включен пункт о праве первоочередного выкупа футболиста красно-белыми. Также отмечается, что московский клуб рассматривал кандидатуру голландца еще в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Депай провел лишь четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.