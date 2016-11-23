Грасия: «В матче с ЦСКА будем отталкиваться от своей игры»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о подготовке своей команды к матчу 15-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА.

«Нас ждет очень сложный матч. Мы готовимся к игре. ЦСКА – очень сильная команда, которая из года в год борется за самые высокие места. Вчера мы убедились в этом, глядя на матч Лиги чемпионов. Но мы будем отталкиваться от своей игры и будем стремиться добыть очки.

У ЦСКА не будет Еременко. Да, это потеря. Он здорово играл в первой части сезона. Он много забил. Но у них есть кем его заменить. У них есть и Траоре, и Головин. Даже Вернблума они иногда ставят чуть выше. У всех команд есть потери.

Нам осталось сыграть три матча в первой части сезона. И мы настраиваемся на них, как на три финала. Это будут битвы. Нам надо стараться взять максимум очков», – заявил Грасия.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Рубин» состоится в субботу, 26 ноября.