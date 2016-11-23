Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коку: «Фанаты «Атлетико» поддерживают своих от и до»

    Главный тренер ПСВ Филипп Коку отметил стадион «Атлетико» в Мадриде, на котором он бывал и как тренер, и как футболист.

    «Это совершенно особое событие. На этом стадионе царит великий дух футбола, на нем играет великий клуб, и сюда приходят его великие болельщики. Они поддерживают своих от и до. Я бывал здесь и как футболист, и как тренер. Воспоминания самые лучшие», – признался Коку.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – ПСВ состоится в среду, 23 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11