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  • Футболист «Маккаби» считает матч с «Зенитом» самым важным в Лиге Европы

Футболист «Маккаби» считает матч с «Зенитом» самым важным в Лиге Европы

22 ноября 2016, 11:34
5

Главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе считает, что его команда все еще не лишилась шансов на продолжение борьбы в весенней части турнира, несмотря на два поражения на групповой стадии.

«Маккаби» потерпел два поражения в групповом раунде, но все равно сохраняет шансы на выход в следующую стадию. Хорошо иметь такую возможность. По моему мнению, мы этого заслуживаем», – сказал Арвеладзе.

Также один из игроков тель-авивского клуба, решивший скрыть свое имя, отметил, что встреча пятого тура против «Зенита» является наиболее важной в нынешнем розыгрыше соревнований.

«Поединок с «Зенитом» – самый важный в нынешнем розыгрыше. Неважно, какую игру мы продемонстрируем, главное не проиграть», – подчеркнул футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Маккаби Зенит
Комментарии (5)
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Zenit-84
1479804641
Удачи Зениту!
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Zeff
1479813425
Пусть молодёжь играет.
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Вомбат
1479920178
Для Зенита игра не решает ничего, для евреев - все. Зачем подвергать риску травмироваться основу Зенита, ведь через 2 дня игра в Краснодаре? Но упрямый старый румын все уже решил и постановил. Рейтинг России в еврокубках для него важнее золотых медалей.
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ЯРБОЛ
1479972551
А почему молодежь не обкатать на Европе - пускай пацаны получат опыт.
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