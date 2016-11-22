Футболист «Маккаби» считает матч с «Зенитом» самым важным в Лиге Европы

Главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе считает, что его команда все еще не лишилась шансов на продолжение борьбы в весенней части турнира, несмотря на два поражения на групповой стадии.

«Маккаби» потерпел два поражения в групповом раунде, но все равно сохраняет шансы на выход в следующую стадию. Хорошо иметь такую возможность. По моему мнению, мы этого заслуживаем», – сказал Арвеладзе.

Также один из игроков тель-авивского клуба, решивший скрыть свое имя, отметил, что встреча пятого тура против «Зенита» является наиболее важной в нынешнем розыгрыше соревнований.

«Поединок с «Зенитом» – самый важный в нынешнем розыгрыше. Неважно, какую игру мы продемонстрируем, главное не проиграть», – подчеркнул футболист.