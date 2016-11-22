Мхитарян примет участие в игре с «Фейеноордом»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян примет участие в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против «Фейеноорда», сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Матч состоится в четверг, 24 ноября, и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Я сообщил Мхитаряну, что он получит игровое время в матче с «Фейеноордом». Он приложит все усилия, чтобы проявить себя.

Конечно же, он не чувствует себя счастливым, но при этом мало разговаривает и много работает, он делает все для адаптации. После игры с «Арсеналом» я ему сказал: «Этот матч был не для тебя». Не считаю нужным выпускать его на 10 или 20 минут на замену. Я сказал ему: «Тебе нужна такая игра, в которой ты выйдешь на поле с первых минут или как минимум на второй тайм», – сказал Моуринью.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мхитарян принял участие лишь в четырех поединках, только в одном из которых появился на поле в стартовом составе.