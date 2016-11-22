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Хомуха видит в Головине замену Еременко

22 ноября 2016, 10:26
2

Бывший хавбек ЦСКА и главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха отметил важность для армейцев сегодняшней игры пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером». По мнению специалиста, от результата матча с леверкузенцами будет напрямую зависеть попадание красно-синих в весеннюю стадию еврокубков. Поединок пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Это важнейшая игра для армейцев. Чтобы попасть в еврокубковую весну, надо обыгрывать немецкую команду. Мотивация будет запредельная, соперник довольно серьезный. Вообще «Байер» – очень организованная команда, и подбор исполнителей приличного уровня.

ЦСКА начнет осторожно, есть по-прежнему проблемы в передней линии. Сломя голову бежать на первых минутах и оголять зоны смысла нет. Думаю, что «Байер» как раз рассчитывает на активность армейцев в начале встречи, а у немцев очень хорошо налажена игра на быстрых контратаках. Если Тошич сможет принять участие и Ионов выйдет в стартовом составе, тот же Головин сможет создать массу проблем сопернику. Стратегия на матч – быстрые контратаки. Уверен, что завтра будет именно так.

Потеря Еременко – серьезная. С учетом того как они стали играть без Романа – разница налицо. Заменить его на этой позиции сможет, наверное, только Головин. Он обладает креативностью, хорошим видением поля. Может отдать проникающую передачу и сам завершить атаку», – сказал Хомуха.

Источник: Спортфакт
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Байер Хомуха Дмитрий
Комментарии (2)
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Dimon013
1479801042
Да пора двигать нашу молодежь!!! Самое главное, чтобы молодежь хотела и не ловила звезду)
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15426378s
1479841993
жаль что потеряли Ерему, сам виновен в проишедшем, а Головина сравнивать с Еремой, ну не корректно.
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