Хомуха видит в Головине замену Еременко

Бывший хавбек ЦСКА и главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха отметил важность для армейцев сегодняшней игры пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером». По мнению специалиста, от результата матча с леверкузенцами будет напрямую зависеть попадание красно-синих в весеннюю стадию еврокубков. Поединок пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Это важнейшая игра для армейцев. Чтобы попасть в еврокубковую весну, надо обыгрывать немецкую команду. Мотивация будет запредельная, соперник довольно серьезный. Вообще «Байер» – очень организованная команда, и подбор исполнителей приличного уровня.

ЦСКА начнет осторожно, есть по-прежнему проблемы в передней линии. Сломя голову бежать на первых минутах и оголять зоны смысла нет. Думаю, что «Байер» как раз рассчитывает на активность армейцев в начале встречи, а у немцев очень хорошо налажена игра на быстрых контратаках. Если Тошич сможет принять участие и Ионов выйдет в стартовом составе, тот же Головин сможет создать массу проблем сопернику. Стратегия на матч – быстрые контратаки. Уверен, что завтра будет именно так.

Потеря Еременко – серьезная. С учетом того как они стали играть без Романа – разница налицо. Заменить его на этой позиции сможет, наверное, только Головин. Он обладает креативностью, хорошим видением поля. Может отдать проникающую передачу и сам завершить атаку», – сказал Хомуха.