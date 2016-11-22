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    Соглашение ЦСКА с Еременко заключено по схеме «3+1» и может быть расторгнуто

    Стали известны некоторые подробности контракта ЦСКА с хавбеком Романом Еременко. По словам бывшего представителя футболиста Марко Трабукки, четырехлетнее соглашение, о котором было заявлено официально в августе 2014 года, на самом деле заключено по схеме «3+1». Таким образом, оно истечет по завершении нынешнего розыгрыша РФПЛ.

    Напомним, игрок сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Армейский клуб имеет право на разрыв договора в случае окончательного подтверждения вины Еременко. Срок наказания отсчитывается с шестого октября. У 29-летнего игрока сохраняется возможность его обжалования.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2016 09:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2016, 12:10

      Дождёмся сначала решения УЕФА, а потом как ЦСКА и Ерёменко решат вопрос апелляции, а затем продления или расторжения контракта. Вот
      таков, я думаю, будет алгоритм действия.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 ноября 2016, 11:43

      Умом Россию не понять, возьмут и продлят хрен их предугадаеш

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 22 ноября 2016, 11:34

      Расторгнут по-любому: факт установлен и даже если УЕФА смягчит наказание,за игроком останется это клеймо,а с такой репутацией ни один крепкий клуб не станет покупать игрока,значит придется его отпускать бесплатно,да еще деньги платить-а деньги считают все!

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 ноября 2016, 11:14

      понятно что не продлят

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 ноября 2016, 10:24

      Если виновен, расторгать и неустойку стрясти!

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