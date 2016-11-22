«Арсенал» хочет приобрести 17-летнего защитника «Халл Сити»

Защитник «Халл Сити» Джош Тимон может продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщает источник, лондонский клуб готов приобрести 17-летнего англичанина, который еще не подписал взрослый контракт с первой командой, во время зимнего трансферного окна. Кроме «канониров», в услугах игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Эвертон».

Отметим, что лондонская команда намерена воспользоваться финансовыми трудностями «Халл Сити» и предложить Тимону выгодный контракт, чтобы переманить в свои ряды. В нынешнем сезоне защитник провел за «тигров» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.