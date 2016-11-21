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    Боков: «Антипатии или симпатии по отношению к «Спартаку» со стороны судей? Людям просто не о чем поговорить»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил работу судей в матчах РФПЛ в нынешнем сезоне. По словам экс-футболиста, разговоры о предвзятом судействе в адрес лидирующего в чемпионате России «Спартака» являются пустыми.

    «Есть ли антипатии или симпатии по отношению к «Спартаку» со стороны судей? Да перестаньте! Все эти разговоры вокруг судейства просто от того, что людям надо о чем-то поговорить. Судейство обсуждают каждый сезон. К сожалению, от этого никуда не деться. В прошлом сезоне говорили, что арбитры якобы помогают ЦСКА, до этого – «Зениту». Конечно, судьи работают в РФПЛ не без ошибок. Иногда у них случаются достаточно серьезных промахи, которые сказываются на результате. Но в целом я бы оценил работу арбитров в российском чемпионате на «хорошо», – сказал Боков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.11.2016 22:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2016, 07:11

      Ты придурок посмотри в записи игру с бомжами потом высказывайся.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 ноября 2016, 01:07

      а это кто боков

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 ноября 2016, 23:19

      Не понимаю, зачем коней спрашивать о Спартаке? И наоборот, Только единицы шарфики целуют...

      0
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