Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В академию «Терека» будут привлечены тренеры из «Ювентуса»

В академию «Терека» будут привлечены тренеры из «Ювентуса»

21 ноября 2016, 15:23
3

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что грозненцы ведут переговоры с тренерами молодежных команд «Ювентуса» на предмет работы в клубной академии «Рамзан». По его словам, с итальянскими специалистами уже достигнута принципиальная договоренность.

«Тренеров, которые работают с молодежными командами «Ювентуса», приглашаем сюда на работу. Сейчас идут переговоры с самым главным методистом, главным тренером молодежного футбола «Ювентуса». Он уже дал согласие на работу в нашей академии, и вместе с ним еще три тренера.

Очень надеюсь, что мы с помощью этих тренеров выйдем на высокий уровень не только в России, но и в Европе. Надеюсь с их помощью не только развивать, но и налаживать отношения на хорошем европейском уровне. Мы каждый год и не один раз просматриваем тысячи детей. Кто действительно любит футбол, если он сегодня не попал в нашу академию, не должен терять надежду», – сказал Алханов.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ювентус
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
15426378s
1479731397
это их привлек главный болельщик терека, который комментирует его матчи в микрофон?
Ответить
Black Giz
1479742904
Даже так? Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет.
Ответить
roman230582
1479746408
Успехи Карреры что ли вдохновили
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
9
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Все новости
Все новости
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
9
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
10
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
4
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+