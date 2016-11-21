В академию «Терека» будут привлечены тренеры из «Ювентуса»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что грозненцы ведут переговоры с тренерами молодежных команд «Ювентуса» на предмет работы в клубной академии «Рамзан». По его словам, с итальянскими специалистами уже достигнута принципиальная договоренность.

«Тренеров, которые работают с молодежными командами «Ювентуса», приглашаем сюда на работу. Сейчас идут переговоры с самым главным методистом, главным тренером молодежного футбола «Ювентуса». Он уже дал согласие на работу в нашей академии, и вместе с ним еще три тренера.

Очень надеюсь, что мы с помощью этих тренеров выйдем на высокий уровень не только в России, но и в Европе. Надеюсь с их помощью не только развивать, но и налаживать отношения на хорошем европейском уровне. Мы каждый год и не один раз просматриваем тысячи детей. Кто действительно любит футбол, если он сегодня не попал в нашу академию, не должен терять надежду», – сказал Алханов.