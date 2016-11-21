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Шавло: «Видно, что игроки «Спартака» бьются друг за друга»

21 ноября 2016, 15:15
4

Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло уверен, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера качественно подготовит игроков к весенней части чемпионата России во время зимней паузы. Также он отметил микроклимат в команде, подчеркнув, что при итальянском специалисте спартаковцы стали биться друг за друга. Напомним, после вчерашней победы над «Амкаром» во встрече 14-го тура РФПЛ «Спартак» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Зенит» на три очка.

«Если «Спартак» сохранит такую же игру и стабильность, то должен стать чемпионом. У меня нет опасений перед длительной зимней паузой. Не думаю, что будет большая потеря физической формы, учитывая, что будут сборы. Первая предсезонка Карреры в качестве главного тренера? Никаких опасений нет. Итальянец справится. Что касается эмоций, то Каррера не допустит, чтобы игроки потухли. Массимо живет футболом, а игроки уже привыкли к такому эмоциональному поведению тренера.

Все футболисты «Спартака» тащат команду к чемпионству, а Глушаков ставит последнюю точку. В матче с «Амкаром» она получилось самой жирной. Главное, что сейчас есть в команде, так это стабильность. Стоит сказать и о микроклимате в команде. Видно, что игроки бьются друг за друга. Вспомните, какая радость была после забитого гола «Амкару». Это то, что надо», – сказал Шавло.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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maksspartak
1479739317
давай спартак ))) удачи тебе ))
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VerSaR
1479745997
Одной атмосферой чемпионства не выигрывают, впереди еще много работы
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Диктор
1479747946
ДА и это чувствуется.
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