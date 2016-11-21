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    Киселев: «Не только игроки, но и работники стадиона, и администрация «Томи» сидят без денег»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев подчеркнул, что помимо игроков зарплату также не получают и работники домашнего стадиона, и администрация. По этой причине в клубе царит нервозная обстановка. Ранее сообщалось, что томичи могут бойкотировать матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, в нынешнем сезоне футболисты не получили еще ни одной выплаты.

    «Мы эту тему обсудили уже много раз, и нас заверили, что до конца ноября постараются с нами рассчитаться. Еще месяц не закончился, давайте доживем. От руководства региона никто на нас не выходил.

    Готовимся к сложной игре в Грозном, если бы что-то было, наверное, о бойкоте уже было бы известно. Отыграем матч, тогда будем смотреть, что дальше. Конечно, обстановка нервозная, нервы у всех на пределе, и не только у футболистов, но и у работников стадиона и администрации клуба – все сидят без денег», – сказал Киселев.

    Источник: ТАСС

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    21.11.2016 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 ноября 2016, 13:18

      Ну работников клуба жаль конечно, а футболисты... С..ка не нойте а, и так миллионы рубите еще и плачитесь, что 2 месяца без зп прожить не можете. Позорники лживые

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 ноября 2016, 12:22

      Терпи и гордись, мы теперь "супердержава".

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 ноября 2016, 12:18

      А кто хозяин клуба? Наверное пропал, раз приходится через СМИ

      -1
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