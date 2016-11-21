«Кайрат» попрощался с Тимощуком

Украинский полузащитник Анатолий Тимощук покинул казахстанский «Кайрат», за который выступал с 2015 года. Руководство клуба пожелало футболисту успехов в дальнейшей карьере.

«Украинский полузащитник перешел в «Кайрат» в 2015 году. За это время Анатолий стал по-настоящему своим как в команде, так и для болельщиков. В каждой игре опорник выделялся своим профессионализмом и запредельной самоотдачей. За полтора сезона в «Кайрате» Тимощук провел около 50 матчей и завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана.

Футбольный клуб «Кайрат» благодарит Анатолия Тимощука за игру в нашем клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении руководства клуба.