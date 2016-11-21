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«Кайрат» попрощался с Тимощуком

21 ноября 2016, 10:43
2

Украинский полузащитник Анатолий Тимощук покинул казахстанский «Кайрат», за который выступал с 2015 года. Руководство клуба пожелало футболисту успехов в дальнейшей карьере.

«Украинский полузащитник перешел в «Кайрат» в 2015 году. За это время Анатолий стал по-настоящему своим как в команде, так и для болельщиков. В каждой игре опорник выделялся своим профессионализмом и запредельной самоотдачей. За полтора сезона в «Кайрате» Тимощук провел около 50 матчей и завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана.

Футбольный клуб «Кайрат» благодарит Анатолия Тимощука за игру в нашем клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении руководства клуба.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Тимощук Анатолий
Комментарии (2)
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Йогурт Мэн
1479718506
ну если он так себя проявил, как говорят в клубе, почему не продлить контракт? даже представить не могу, куда Анатолий пойдёт дальше. карьеру же не завершает ещё, за что ему респект. круто, когда человек отдаёт футболу очень много и держится до конца, а не до заполненного кошелька. удачи, Анатолий. если не в игре, так на тренерском поприще!
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super.zenitchik
1479890429
Тиме уже лет 40 наверно.
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