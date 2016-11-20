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    Игрок «Амкара» Шаваев получил перелом предплечья и выбыл до весны

    Игроки «Амкара» Алихан Шаваев и Михаил Костюков получили травмы в поединке 14-го тура чемпионата России против «Спартака».

    «К сожалению, еще одним печальным итогом сегодняшнего матча стали травмы наших игроков. Алихан Шаваев получил перелом обеих костей левого предплечья, Михаил Костюков — повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Шаваев выбыл до весны, Костюков, возможно, восстановится к игре 17-го тура РФПЛ с «Оренбургом», который состоится 5 декабря. Выздоравливайте, парни!» – говорится в сообщении пермской команды.

    Источник: ФК «Амкар»

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    20.11.2016 22:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 ноября 2016, 03:47

      здоровья парням. тяжелая подготовка вышла у них. в перми морозы сильные.

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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 21 ноября 2016, 00:27

      Играли свиньи по свински

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная > АрбузБушь 21 ноября 2016, 01:55

      Не тебя одного))

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