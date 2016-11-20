Бабаев: «Намерен ли ЦСКА расторгнуть контракт с Еременко? Принимать те или иные решения преждевременно»

как же так? и так некому играть... мля,у цска в этом году " все не то,и все не так..."
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о ситуации с полузащитником московского клуба Романом Еременко. Напомним, финский хавбек решением УЕФА был отстранен от любой футбольной деятельности на два года за употребление кокаина.
– ЦСКА на сайте опубликовал информацию о том, что будет обжаловать решение УЕФА. Намерены полностью отменить вердикт или сократить дисквалификацию футболиста?
– Даже если бы мы рассчитывали на полную отмену дисквалификации, по опыту срок рассмотрения апелляции может затянуться до года. Так что в любом случае футболист на долгое время останется без игровой практики, без футбола. По сути, он уже будет отбывать это наказание…
– Зачем тогда подавать апелляцию?
– Это уже дело принципа. Сначала нужно получить мотивировочную часть, очень внимательно ее изучить. Конечно, все в клубе очень расстроены и разочарованы.
– Как вы сказали, Еременко на длительный срок останется без игровой практики. Намерен ли клуб расторгнуть с ним контракт?
– Так вопрос ставить нельзя. Давайте сначала получим мотивировочную часть. Возможно, мы что-то не знаем, возможно, откроются новые обстоятельства. Принимать те или иные решения, не пообщавшись с игроком, преждевременно. Это не совсем корректно.