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    Бабаев: «Намерен ли ЦСКА расторгнуть контракт с Еременко? Принимать те или иные решения преждевременно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о ситуации с полузащитником московского клуба Романом Еременко. Напомним, финский хавбек решением УЕФА был отстранен от любой футбольной деятельности на два года за употребление кокаина.

    – ЦСКА на сайте опубликовал информацию о том, что будет обжаловать решение УЕФА. Намерены полностью отменить вердикт или сократить дисквалификацию футболиста?

    – Даже если бы мы рассчитывали на полную отмену дисквалификации, по опыту срок рассмотрения апелляции может затянуться до года. Так что в любом случае футболист на долгое время останется без игровой практики, без футбола. По сути, он уже будет отбывать это наказание…

    – Зачем тогда подавать апелляцию?

    – Это уже дело принципа. Сначала нужно получить мотивировочную часть, очень внимательно ее изучить. Конечно, все в клубе очень расстроены и разочарованы.

    – Как вы сказали, Еременко на длительный срок останется без игровой практики. Намерен ли клуб расторгнуть с ним контракт?

    – Так вопрос ставить нельзя. Давайте сначала получим мотивировочную часть. Возможно, мы что-то не знаем, возможно, откроются новые обстоятельства. Принимать те или иные решения, не пообщавшись с игроком, преждевременно. Это не совсем корректно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 ноября 2016, 19:07

      как же так? и так некому играть... мля,у цска в этом году " все не то,и все не так..."

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 ноября 2016, 18:54

      Раз не хотите разрывать контракт , значит платите зарплату не определенное время.

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