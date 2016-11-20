Моуринью: «Марринер – честный судья. Когда он ошибается не в пользу моей команды, у него нет злых намерений»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) оценил работу Андре Марринера, который судил данную встречу. Отметим, что в одном из эпизодов арбитр не назначил пенальти в пользу «красных дьяволов» за фол на Антонио Валенсии.

«Марринер не хочет быть звездой. Он – хороший человек и честный судья, который всегда старается соблюдать баланс в работе. Я хорошо отношусь к нему. Когда Марринер ошибается не в пользу моей команды, у него нет злых намерений», – сказал Моуринью.