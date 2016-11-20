Неизвестные угрожали Айбу ножом и забрали у футболиста часы стоимостью 25 тысяч

Нападающий «Борнмута» Джордон Айб подвергся нападению грабителей. Сообщается, что инцидент произошел на юго-востоке Лондона, когда 20-летний футболист возвращался после тренировки и попал в небольшую автомобильную аварию.

Неизвестные угрожали игроку ножом и забрали часы фирмы Rolex, стоимость которых составляет 25 тысяч фунтов. Отметим, что сам Айб от рук злоумышленников не пострадал.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Борнмут» в АПЛ 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.