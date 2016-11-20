Давид Вилья может перейти в хихонский «Спортинг»

Форвард «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья может вернуться в Испанию. К футболисту проявляет интерес хихонский «Спортинг». Клуб хочет привлечь 34-летнего нападающего в качестве арендованного игрока. Предполагается, что Вилья пробудет в «Спортинге» до марта 2017 года, когда в МЛС начнется новый сезон. При таком варианте футболист потенциально может провести в Примере девять матчей, сообщает La Nueva España.

Вилья в прошедшем сезоне сыграл в чемпионате МЛС 35 матчей, в которых забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.