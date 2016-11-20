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    Аршавин: «Не хочу бросать обещания, что обязательно останусь в «Кайрате» надолго»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что его все устраивает на нынешнем отрезке карьеры. При этом футболист не готов утверждать о готовности длительное время провести в своем нынешнем клубе «Кайрат».

    «В Санкт-Петербурге меня любят больше, чем в любой другой точке мира. Там встречают овацией, даже если я просто на замену выхожу. А так, естественно, приятно слышать свою фамилию. Тем более что в Алма-Ате поддерживают очень слаженно и дружно. Вообще мне здесь хорошо, комфортно. Но я не хочу бросать пустые обещания, что обязательно останусь в «Кайрате» надолго. Никто не знает, что случится в будущем», – заявил Аршавин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2016 09:07
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