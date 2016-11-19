«Наполи» хочет приобрести Клиши

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши вызвал интерес со стороны «Наполи». По информации источника, итальянский клуб попробует приобрести 31-летнего француза во время зимнего трансферного окна. В случае неудачи летом игрок может присоединиться к неаполитанцам на правах свободного агента, так как к тому время истечет его контракт с «горожанами».

По данным Transfermarkt, стоимость Клиши составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.