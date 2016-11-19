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    17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»

    Нападающий «Ширака» Ваган Бичахчян, проведший товарищеский матч в составе ЦСКА, отправился на просмотр в «Фиорентину». Об этом заявили представители армянского клуба. Отметим, что 17-летний игрок вошел в список 60 лучших молодых футболистов мира 2016 года по версии The Guardian.

    «Интереса со стороны других российских клубов кроме ЦСКА пока не было. Бичахчян также побывал на просмотре в бельгийском «Генте», где сыграл за молодежную команду и забил два гола. А сейчас он отправился на просмотр в «Фиорентину». В любом случае, до лета – до своего 18-летия – он не сможет подписать ни с кем профессиональный контракт, но уже сейчас у нас есть несколько предложений по нему», – говорится в сообщении пресс-службы «Ширака».

    Источник: Р-Спорт

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    19.11.2016 21:13
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