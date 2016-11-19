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Романцев поучаствовал в открытии футбольной академии Кечиновым

19 ноября 2016, 15:31

Сегодня состоялось открытие футбольной академии в московской гимназии № 1573 бывшим полузащитником «Спартака» Валерием Кечиновым. Мероприятие также посетил и экс-главный тренер красно-белых Олег Романцев.

«Я сам начинал играть в футбол в сибирском городе Красноярске, где зимой бывает минус 40 градусов, а иногда даже больше. Мне приходилось добираться до тренировок два часа, на двух-трех автобусах, на трамвае. Конечно, это было тяжело, но я очень любил футбол. Считаю, что вам, ребята, повезло втройне. Во-первых, такое прекрасное руководство – и районное, и школьное. Второе – шаговая доступность. И третье – то, что вами будет руководить Валерий Викторович Кечинов. Легко не будет. Вы будете играть и тренироваться в самый сложный футбол, который есть, – интеллектуальный, умный футбол. В него научиться играть – самая сложная вещь. Он будет прививать вам думающий футбол. Зато этот футбол смотрибельный и интересный, вам самим понравится. Желаю всем вам стать хорошими футболистами. Остальное все зависит от вас», – отметил Романцев.

«Очень надеюсь, что ребятам понравятся методы наших тренировок. Тренировки будут все проходить с мячом, акцент будет делаться именно на технику. Так же хочется надеяться, что ребята будут прогрессировать и уже в скором времени мы увидим их в лучших футбольных академиях Москвы», – добавил Кечинов.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Кечинов Валерий Романцев Олег
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