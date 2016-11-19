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    Рабинер: «Кокаин помогает игрокам московских команд выходить из запоя»

    Известный журналист Игорь Рабинер поделился информацией об употреблении российскими футболистами наркотических веществ. По его словам, некоторые игроки используют кокаин в качестве «отрезвляющего» средства. Напомним, вчера УЕФА подверг двухлетней дисквалификации хавбека ЦСКА Романа Еременко, в крови которого был обнаружен кокаин и его метаболиты.

    «А теперь – одна очень важная вещь. Общая, а не частная. И, подчеркиваю, она не относится именно к Еременко, поскольку конкретных обстоятельств дела мы не знаем. Например, как именно кокаин попал в его организм.

    По-моему, мы недооцениваем атмосферу, которая царит среди сегодняшних футболистов. Принято считать, что нынешнее поколение игроков гораздо профессиональнее предыдущих – потому лишь, что платят им несравнимые деньги, и есть что терять. Это для советского футболиста, мол, запой был нормой – но тогда и играли, и пили. А нынешние, дескать, своими миллионами дорожат и здоровье берегут.

    Такие, наверное, тоже есть. Но вот разговаривал я на днях не для печати с одним действующим футболистом. И услышал, что в московских командах существует практика проверять игроков после выходных. И что некоторые якобы используют кокаин не для «кайфа», а для того, чтобы выходить из… запоя (!): «приободрился» – и на тренировку.

    Самые шокирующие детали этого разговора я опущу. Тех, что привел, по-моему, достаточно. Фантазировать моему собеседнику абсолютно незачем…

    Из этого же разговора я услышал, что некоторым другим нашим известным игрокам просто повезло. Их не поймали. В критический момент не им выпало идти на допинг-контроль. Фамилии тут на публике не назовешь. Ибо – недоказуемо. Но подобная история была не одна.

    Все эти признания заставляют понять про наш (и не уверен, что только наш) футбол несколько больше, чем то, что лежит на поверхности. И дальше лезть, честно говоря, даже не хочется», – написал в своей колонке Рабинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2016 12:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 19 ноября 2016, 17:25

      На мой взгляд, этот еврей не фантазёр, а недоумок,
      Всю Русскую лигу обо.рать и засунуть в подсумок.
      Паренёк на большие бабки заелся
      Ну и дерьма наелся.
      Я не футболист и им не был,
      Но встретил бы - морду набил.

      -1
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      Рейтинг: +43

      Rimer 19 ноября 2016, 16:11

      В доказательство своих слов он показал тетрадку где записывал всех клиентов, причем тетрадки были красные, белоголубые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 ноября 2016, 15:39

      Ладно бухать но наркота это перебор!!! Второй Майк тайсон что ли)

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 ноября 2016, 15:35

      Они видимо и ползали на ЧМ ,потому что кокс засцали принимать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 ноября 2016, 15:20

      Ну, Рабинер точно знает......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      olebar73 19 ноября 2016, 14:57

      Бред

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 ноября 2016, 14:46

      Мерзкая вещь наркотики. А кокаин особенно. Хоть сам не прибывал, но видел что с другими они делают. Правильно сделали что дисквалифицировали. Другим наука будет. А в запой заходить не надо!

      5
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      ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > Maxim Nik 19 ноября 2016, 15:32

      а ты попробуй.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > bumer_moscow 19 ноября 2016, 17:32

      Уж лучше в качалке 100шку нюхнуть))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Зенит оле оле олa 20 ноября 2016, 17:51

      педик это ты лохопес

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 19 ноября 2016, 14:39

      Новая сторона нашего футбола..

      2
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 19 ноября 2016, 14:18

      Сначала прочитал "Кокорин помогает..."

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > GARIK-Al 19 ноября 2016, 15:56

      ..."Кокорин помогает..." !!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +43

      Rimer > GARIK-Al 19 ноября 2016, 16:07

      Кокорин помогает московским игрокам выйти из запоя, вот ржачь. Теперь я понимаю что он делал в Монако с Мамаевым )))(()))))))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 ноября 2016, 14:18

      Бла-бла-бла....
      пиз....бол....

      -3
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