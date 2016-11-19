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    Бубнов: «Я бы не сказал, что ЦСКА победил на классе»

    Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал результат матча 14-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и ЦСКА (0:1).

    «Можно сказать, что пауза в чемпионате была нужна ЦСКА для передышки и восстановления. Не исключаю, что сборную даже попросили не слишком задействовать футболистов, чтобы они могли спокойно отдышаться в эти две недели. При этом мы видим, что функциональное состояние некоторых игроков все равно остается не на оптимальном уровне — поэтому, видимо, остались в запасе Игнашевич и Тошич. Стоит отметить, что даже несмотря на серьезные кадровые проблемы, у ЦСКА остается возможность перестраиваться тактически. Перевод Вернблума ближе к атаке выглядел вполне обоснованным ходом — швед попал в штангу, помогал при прессинге и в целом провел неплохой матч.

    Пожалуй, ЦСКА выбрал не оптимальный состав и схему на сегодняшний день — в матче с «Арсеналом» это сработало, а вот с более серьезным соперником было бы иначе. В целом армейцы выглядели лучше хозяев и вполне могли выиграть крупнее. Между тем, «Арсенал» оказал им неплохое сопротивление — особенно в плане борьбы. Нельзя не выделить Миланова, великолепно исполнившего штрафной удар. Стандарты всегда были сильной стороной ЦСКА, а по такой погоде и с таким соперников они обретают особое значение. Я бы не сказал, что москвичи победили на классе, — скорее на том ресурсе, которых у них имеется», — сказал эксперт.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.11.2016 06:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +388

      R015RK 19 ноября 2016, 14:50

      Не тебе судить, Бубен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 19 ноября 2016, 13:59

      клуб наркош давно на классе не побеждает,только на "кабинетах" или "вшторенные"

      -1
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