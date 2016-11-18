Онопко пожелал Еременко не падать духом и держаться

Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал ситуацию вокруг двухлетней дисквалификации Романа Еременко за употребление кокаина.

«Честно, мне по-человечески жалко Романа, это большая потеря для нашего клуба. Два года – очень большой срок. Хочу пожелать, чтобы он не падал духом, держался. Мне кажется, еще можно вернуться в футбол после двух лет. Если честно, я лично думал, что обойдется и накажут максимум на полгода. Мы обсуждали это в нашем тренерском кругу и надеялись на лучший исход, что обойдется шестью месяцами, но увы», – сказал Онопко.

Также тренер ответил на вопрос, было ли употребление наркотика халатностью или случайностью.

«Мне сложно судить, Рома – взрослый человек. Все мы люди, и у всех у нас есть слабости и какие-то моменты, когда человек поддается им. Мне лично просто жалко, что мы потеряли на два года такого хорошего игрока и человека».