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Онопко пожелал Еременко не падать духом и держаться

18 ноября 2016, 23:09
7

Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал ситуацию вокруг двухлетней дисквалификации Романа Еременко за употребление кокаина.

«Честно, мне по-человечески жалко Романа, это большая потеря для нашего клуба. Два года – очень большой срок. Хочу пожелать, чтобы он не падал духом, держался. Мне кажется, еще можно вернуться в футбол после двух лет. Если честно, я лично думал, что обойдется и накажут максимум на полгода. Мы обсуждали это в нашем тренерском кругу и надеялись на лучший исход, что обойдется шестью месяцами, но увы», – сказал Онопко.

Также тренер ответил на вопрос, было ли употребление наркотика халатностью или случайностью.

«Мне сложно судить, Рома – взрослый человек. Все мы люди, и у всех у нас есть слабости и какие-то моменты, когда человек поддается им. Мне лично просто жалко, что мы потеряли на два года такого хорошего игрока и человека».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Онопко Виктор Еременко Роман
Комментарии (7)
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андрей андреев
1479500812
Просто кокса больше нет...Ну ты держись там))))
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нейтральныйкакникто
1479501941
С человеческой точки зрения поддержка Ерёменко тренерским штабом ЦСКА понятна. Но с профессиональной? Именно они в первую очередь должны контролировать состояние своих игроков, или им наплевать какие они-пьяные , обкуренные , обнюханные , с будуна-лишь бы вышли на поле?
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Par Mezan
1479505365
Может, ему сразу поехать привыкать к климату Колумбии?
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Ден 781
1479509668
Держись Рома, новая партия кокса уже в пути
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slawianka
1479526059
"Законодательством ряда стран за производство и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь: это Китай, Иран, Ирак, Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бруней, Оман, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Северная Корея, Зимбабве. В бывших английских колониях, как правило, применяется повешение, в бывших французских колониях - расстрел. В странах шариата, например в Саудовской Аравии, осуждённым отрубают голову."- Повезло Роме, что не в Китае играет.
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VVM1964
1479541659
" ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ "
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15426378s
1479731088
отец двоих малолетних деток, ну какая случайность, а еще тренер.
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