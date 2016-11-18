Лига 1. «Монако» разгромил «Лорьян» и вышел на первое место

пусть немного порадуются.
В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» оказался сильнее «Лорьяна» со счетом 3:0. Авторами забитых голов стали Радамель Фалькао, Тома Лема и Габриэль Бошилия.
После этой победы монегаски сравнялись по очкам с лидировавшей «Ниццей», но обходят ее по дополнительным показателям. «Ницца» свой матч тура проведет 20 ноября против «Сент-Этьена».
«Лорьян» с семью баллами остался на последней строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур
Голы: 0:1 – Фалькао, 64; 0:2 – Лема, 67; 0:3 – Бошилия, 90.