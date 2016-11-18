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    Лига 1. «Монако» разгромил «Лорьян» и вышел на первое место

    В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» оказался сильнее «Лорьяна» со счетом 3:0. Авторами забитых голов стали Радамель Фалькао, Тома Лема и Габриэль Бошилия.

    После этой победы монегаски сравнялись по очкам с лидировавшей «Ниццей», но обходят ее по дополнительным показателям. «Ницца» свой матч тура проведет 20 ноября против «Сент-Этьена».

    «Лорьян» с семью баллами остался на последней строчке.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

    Лорьян – Монако – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фалькао, 64; 0:2 – Лема, 67; 0:3 – Бошилия, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лига 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 22:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 ноября 2016, 00:03

      пусть немного порадуются.

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