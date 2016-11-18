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    Месси из своих средств оплатил долг Аргентинской футбольной ассоциации перед охранниками сборной

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси из собственных средств погасил задолженность Аргентинской футбольной ассоциации перед сотрудниками охранной службы сборной.

    Охранники не получали зарплату на протяжении полугода из-за кризиса в финансировании и управлении, который переживает ассоциация. О поступке Месси рассказал журналист Хуан Пало Варски.

    «Месси был в комнате, ожидая матча против Бразилии в Белу-Оризонте, когда в дверь постучали. Вошли двое или трое человек – все из службы, которая охраняет сборную – и сказали: «Лео, нам нужно с тобой поговорить. Нам не платят уже пять–шесть месяцев. Ситуация сложная, ты капитан, ты знаешь нас, мы просим твоей помощи», – сказал Варски.

    По словам журналиста, после этого Месси связался с отцом и оплатил зарплаты из своих денег.

    Источник: Squawka Football

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    18.11.2016 22:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 30 марта 2017, 11:39

      у него выбора не было, а то бы его побрили наголо ))

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 ноября 2016, 16:04

      молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 ноября 2016, 06:59

      Это уже форменное безобразие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 19 ноября 2016, 06:50

      Ааа, ну да, судя по тексту сам изъявил желание забашлять...!

      -1
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ > MUFC_2000 19 ноября 2016, 07:14

      Он чЁ по твоему экстраСЕКС , чтобы догадаться платят им ЗП или нет к нему обратились за помощью , чтобы решить вопрос с футбольной ассоциацией , а он решил вопрос сам... что еще он должен был сделать , чтобы такие как ты были удовлетворены???

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > АртурZaСМ 19 ноября 2016, 07:19

      Что бы такие как ТЫ понимали в чём суть, нужно для таких как ТЫ текст выделять ...)))

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