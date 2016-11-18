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Слуцкий выразил поддержку Еременко

18 ноября 2016, 22:00
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после победы в матче 14-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

«Спасибо Туле за прекрасную атмосферу праздника. Качество поля для этого времени года, заполненные трибуны – все было на уровне. Нам сегодня было очень приятно играть. Что касается игры, то мы большую часть матча владели инициативой, создавали моменты, но, как всегда бывает, когда не забиваешь второй мяч, концовка получается нервной. В целом могу сказать, что итог матча более чем закономерный», – сказал Слуцкий.

Также специалист прокомментировал игру Федора Чалова и Александра Головина и тактику на матч.

«Игра Чалова и Головина? Их уже нельзя ставить в одну категорию молодых игроков. Чалов для дебюта сыграл достаточно неплохо, прессинговал, создавал моменты – делал все, о чем мы договаривались перед матчем. От Головина же теперь требуется не просто выходить и не проваливать матч, а быть лидером команды. Что он и пытается делать.

Игра в шесть защитников против такого соперника – странная? Если бы вы посмотрели список наших запасных, то не задавали бы таких вопросов. У нас в запасе сегодня было два нападающих и два защитника. Был выбор: либо не делать замены вовсе, либо выпускать защитников. При этом когда Набабкин вышел, Щенников сместился выше, а Игнашевич занял место в опорной зоне. Тошич пока не готов играть, он приехал из сборной с травмой».

Кроме того, Слуцкий выразил поддержку дисквалифицированному Роману Еременко.

«Мы все расстроены, но в нашей команде собраны профессионалы высокого уровня, поэтому, каким бы болезненным ни был этот процесс, мы будем настраиваться на каждую игру, как и сделали это сегодня. Кроме того, мы будем поддерживать Рому до конца».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Еременко Роман Головин Александр Чалов Федор Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Небесная
1479498597
тож нюхнул?
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prtcs
1479499026
Главное остальных уберечь от этого зла.
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Альфред фаред
1479499615
Какая поддержка? Так говорят, как будто в него кокс кто-то насильно запихнул и он такой бедный и несчастный. Они его оправдывают или мне кажется? Это бред какой-то!
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Тазит
1479503234
Чел попался на наркоте и не одного слова осуждения... Только поддержка... Поддерживаете в чем? Как? Вместе дорожки тчнете
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ivanthebest
1479507850
Говноигра, говногол и говноклуб... Одно говно... Лёня не даст соврать)
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арейская
1479515486
Игнашевич мог и не занимать место в опорной зоне, это на 90-то какой-то минуте, смысл, успел дойти до этого самого места до финального свистка, и то хорошо...
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hjvfybcn
1479532269
профессионалы высокого уровня так себя не ведут!
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