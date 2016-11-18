Слуцкий: «Вернблума нужно клонировать»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал игру своих подопечных в матче 14-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

«С чем связано, что во втором тайме ЦСКА чуть сбавил обороты? Понятно, что когда счет 1:0, легче удержать это преимущество, нежели наращивать его. Но это было только в последние 10–12 минут. «Арсенал» ничем не удивил. Примерно понимали, как они будут действовать. Так примерно и произошло.

Чалов – большой молодец, он проделал большой объем работы, старался. Однозначно может занести этот день себе в актив, будет память на всю жизнь. Вернблум играл впереди, поскольку у нас есть кадровые проблемы. Его надо клонировать, он может играть на разных позициях», – сказал Слуцкий.