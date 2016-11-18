Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий: «Вернблума нужно клонировать»

18 ноября 2016, 21:16
7

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал игру своих подопечных в матче 14-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

«С чем связано, что во втором тайме ЦСКА чуть сбавил обороты? Понятно, что когда счет 1:0, легче удержать это преимущество, нежели наращивать его. Но это было только в последние 10–12 минут. «Арсенал» ничем не удивил. Примерно понимали, как они будут действовать. Так примерно и произошло.

Чалов – большой молодец, он проделал большой объем работы, старался. Однозначно может занести этот день себе в актив, будет память на всю жизнь. Вернблум играл впереди, поскольку у нас есть кадровые проблемы. Его надо клонировать, он может играть на разных позициях», – сказал Слуцкий.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Вернблум Понтус Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обер-КанцлерЪ
1479494411
Еременко клонируй лучше на ближайшие 2 года !
Ответить
Nigtan_ОУКБ
1479494990
овсяные как всегда отскочили...
Ответить
cska-62
1479495779
Читает, выясняется, Слуцкий даже своих самых беспощадных критиков… Только что толку? cska-62, 28.09.2016, 00:08 «Эх, было бы у нас два Вернблума, один в опорной зоне, а второй – в нападении, то даже с «любимой болонкой королевы» на тренерском мостике могло бы хоть что-то получиться в атаке… Но, увы, Вернблум один…» http://bombardir.ru/news/482791
Ответить
dedruz
1479495957
качалкину нужно перевязать каналы чтоб не размножался
Ответить
super.zenitchik
1479496473
Отрежь ему яйца и пришей Чалому. Какая промблема?
Ответить
ivanthebest
1479499068
Этого пидораса нужно отстранить от футбола... Он каждый, АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ матч сука наигрывает на удаление, но что мы видим, как правило он не получает и жёлтой из-за ссыкливости судей и админ ресурса.
Ответить
нейтральныйкакникто
1479502568
Слуцкий ради результатов закрывал глаза на применение наркоты и допинга, а сейчас переходит на клонирование? Таких тренеров и руководителей нужно отстранять пожизненно, да ещё и садить-МАЛО В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ ДОПИНГОВЫХ СКАНДАЛОВ, МАЛО ОТБИРАЮТ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ???????
Ответить
Главные новости
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
4
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
2
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Все новости
Все новости
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
1
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
8
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
27
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+