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    РФПЛ. ЦСКА оказался сильнее «Арсенала» и поднялся на третью строчку

    В матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА благодаря точному удару со штрафного Георгия Миланова переиграл «Арсенал» – 1:0.

    Эта победа позволила армейцам выйти на третье место с 25 очками. Туляки остались на 14-й позиции с девятью баллами.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Миланов, 20.

    Арсенал: Левашов, Ершов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Максимов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс (Власов, 81).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов (Игнашевич, 90+2), Головин, Ионов (Набабкин, 73), Чалов (Траоре, 83).

    Предупреждения: Хагуш, 80; Горбатенко, 82 – Щенников, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 20:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +388

      R015RK 19 ноября 2016, 14:45

      Верю в ЦСКА. Чалов молодец, в скором времени будет штамповать плюхи спартачам и зениту. Правда если Слуцкий даст возможность играть.

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 00:30

      Слабоватоя игра для клуба, претендующего на чемпионство .

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 ноября 2016, 00:20

      Аутсайдер еще им по силам. Пока.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 ноября 2016, 22:45

      надолго ли поднялся?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2016, 21:05

      Претензий к качеству игры команд в данном матче быть просто не может. Кто допустил, чтобы клубы РФПЛ играли на самом настоящем картофельном поле? Пусть даже и урожай с него, похоже, и убрали... Да на таких убитых полях в 80-ые годы заводские команды в первенствах Москвы не играли? Если играли в Тульской области, то на том уровне бы и оставались! Ужас! Ведь кочки ещё и подмёрзли с морозцем. Просто счастье, что никто сегодня серьёзную травму не получил...
      Не лучшие условия для подготовки перед ответственным матчем во вторник с "Байером". Благо на Песчаной хоть поле пока отличное.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > cska-62 18 ноября 2016, 21:57

      Плохому танцору и АрсеналТула - несокрушимый соперник)

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > PNZ1985 18 ноября 2016, 22:11

      Обратите внимание, что о "танцорах" ничего в посте не сказано. Хотя и сказано мной очень много неприятного, но не на этой ветке и не об этом матче на просто убитом поле.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 18 ноября 2016, 23:34

      В СССР из республик было много команд.Не может же РФПЛ состоять из 5-6 коллективов.У кого поля,у кого мороз -30.К тому же "просто денег нет".Так что прочитав комен ниже,я понял,кто такой этот танцор)))(Вру,давно знал)))

      -1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > cska-62 19 ноября 2016, 00:34

      А чем лучше было поле у ЦСКА в матче с АМКАРом,новейший стадион, называется

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 19 ноября 2016, 03:25

      Для команд самого высокого уровня страны, чтобы играть в футбол и на что-то претендовать в Европе, поля должны быть, как в Англии! Где климат, хоть и без особых морозов, но тоже не ахти какой... Дожди, влажность... Тула находится недалеко от Москвы, это - не Сибирь! И не иметь хотя бы одного качественного футбольного поля - позор! Или играли бы, пока его по сделают, в Раменском?! Или в Химках...

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > нейтральныйкакникто 20 ноября 2016, 16:14

      ты погоду видел? на любом стадионе быбыло такое говно

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 ноября 2016, 20:57

      А,Игнашевич на 90+2 зачем выходил ?

      1
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 > acer2003 18 ноября 2016, 21:53

      Время потянуть скорее всего

      1
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 > acer2003 18 ноября 2016, 22:23

      для статистики

      1
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