Моуринью: «Нельзя спрашивать меня о Смоллинге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопрос о состоянии и сроках восстановления Криса Смоллинга.

«О Смоллинге вам нельзя меня спрашивать. У вас есть свои источники, вы им доверяете, вы пишете то, что они вам говорят, вы занимались этим на протяжении 15 дней. Так что вы не должны просить меня комментировать информацию ваших источников.

Вы писали, вы говорили, вы критиковали. Меня это устраивает. Я ни слова не скажу о Крисе Смоллинге», – подчеркнул Моуринью.

Ранее сообщалось, что Смоллинг сломал палец и пропустит четыре недели, однако официального подтверждения этой информации со стороны клуба не было.