Унсуэ сменит Энрике в «Барселоне»

В «Барселоны» раздумывают над возможной заменой нынешнего главного тренера команды Луиса Энрике, если тот не согласится продлить контракт. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года. В каталонском клубе уже сделали предложение специалисту, но тот не торопится ставить подпись под ним, предпочитая дождаться весны 2017 года.

Наиболее вероятным его сменщиком считается Хуан Карлос Унсуэ, являющийся в данный момент помощником Луиса Энрике. Кроме того, он возглавлял «Нумансию» в сезоне-2010/11 и сантандерский «Расинг» в 2012 году.