Морьентес не считает «Атлетико» фаворитом в дерби

Экс-форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес не считает «Атлетико» фаворитом в предстоящем дерби.

«Я бы не сказал, что «Атлетико» является фаворитом в этой встрече. Дерби – это всегда особенный матч, выходящий за рамки турнирной борьбы. Очевидно, что них эта встреча важнее, так как «Реал» не только лидирует, но и не проигрывает в этом сезоне. Если «Реал» возьмет три очка, то отрыв команды от «Атлетико» будет весьма существенным», – заявил Морьентес.

Напомним, что матч 12-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 19 ноября.