Семин считает хорошей идеей возвращение Измайлова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о возможности возвращения в стан железнодоржников полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова. По мнению Семина, 34-летний футболист по-прежнему не исчерпал себя.

«Хорошая идея, вовсе не сумасшедшая. Измайлов не исчерпал себя, он по-прежнему отличный игрок. Но Марат же на контракте в «Краснодаре»… А сомнений в его высочайшем уровне нет. Игрока с такой техникой, после Черенкова, в России не было», – сказал специалист.

Напомним, футболист выступал за «Локомотив» с 2000 по 2008 год.