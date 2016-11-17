Самедов призвал не обращать внимание на рейтинг ФИФА

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов заявил, что не слишком серьезно относится к рейтингу ФИФА, где команда Станислава Черчесова расположилась на 53-м месте.

– Место в шестом десятке рейтинга ФИФА — это реальное отражение силы сборной России?

– От чего зависит этот рейтинг, победы в товарищеских матчах на него влияют?

– Да, но результаты официальных матчей влияют сильнее.

– Ну вот видите. Если взять отрезок из пяти игр после чемпионата Европы, то у нас две победы, два поражения и одна ничья. Не знаю, как составляется этот рейтинг, но я не согласен с тем, что это наше место. Если честно, не слишком серьезно отношусь к этому рейтингу. Есть конкретная цель — нужно идти к ней и делать свое дело. А рейтинг — это другое. Но мы будем стараться в каждой игре побеждать, чтобы подняться выше и порадовать болельщиков.

– Черчесов называет товарищеские матчи «контрольными». Но, может быть, тогда нужно играть с более сильными соперниками?

– Не знаю, нужно или нет, это решает тренерский штаб. Но я бы очень сильно хотел. Хотя все пять игр (Катар выносим за скобки) мы играли с неплохими командами. Да, проигрывали, но я, например, удивлен — откуда такое отношение к Коста-Рике? Они на днях американцев вынесли 4:0, по составу это очень хорошая команда. А говорят: ну все, уже и Коста-Рике проигрываем. Такое отношение не очень понятно. Вообще, топов много, я бы с хорватами или бельгийцами хотел сыграть. Вы считаете, это топовые команды?