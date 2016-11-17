Новосельцев сообщил о возвращении к полноценным тренировкам

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев сообщил о готовности принять участие в матче с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РФПЛ. Как отметил футболист, он полностью восстановился после травмы.

«У меня была травма, и в сборной я начал полноценно тренироваться. Сейчас чувствую себя хорошо и готов выйти на поле.

Атмосфера в сборной России? Рабочая. Что касается критики, то будем исправляться, чтобы было больше позитивных моментов. Если сравнивать игры с Катаром и Румынией, то разница есть — поправили какие-то моменты после первой игры в плане сыгранности, понимания друг друга, и стало лучше. Уделяем ли внимание рейтингу ФИФА? Мы уделяем внимание сыгранности и прогрессу сборной», – заявил Новосельцев.