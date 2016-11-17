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В КНДР обещают воспитать новых Месси

17 ноября 2016, 09:17
3

Председатель КНДР Ким Чен Ын объявил о планах сделать подготовку футболистов – главным стратегическим приоритетом страны на ближайшие годы. Об этом сообщает Yahoo! Sport.

«Мы готовим наших футболистов так, чтобы они стали даже лучше, чем Месси. Мы сперва попробуем выйти в лидеры в Азии, а затем – и во всем мире», – заявил тренер Международной школы футбола в Пхеньяне Ю Он.

А вот главный тренер сборной КНДР Йорн Андерсон смотрит на ситуацию более реалистично.

«Не думаю, что КНДР сможет создать игроков уровня Лионеля Месси, но у нее могут появиться сильные футболисты по азиатским меркам. У КНДР много талантов, но всем приходится играть во внутреннем чемпионате. В таких условиях сложно создать сильных игроков», – отметил он.

Источник: Бомбардир.ру
Азия КНДР Месси Лионель
Комментарии (3)
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Hangeldi
1479375215
Зае...бали коммунистские обещания!!!
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Алексей1988
1479385165
А если в Барсу или Реал кореец не перейдет - то расстреляют ))))) Тупая, безнадежная, замкнутая страна... Опять будете показывать, как ваша сборная Бразилию выигрывает? :)
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Hangeldi
1479392465
Коммунисты на словах Лев Толстой а на деле х..и толтые!!!
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