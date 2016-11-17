В КНДР обещают воспитать новых Месси

Председатель КНДР Ким Чен Ын объявил о планах сделать подготовку футболистов – главным стратегическим приоритетом страны на ближайшие годы. Об этом сообщает Yahoo! Sport.

«Мы готовим наших футболистов так, чтобы они стали даже лучше, чем Месси. Мы сперва попробуем выйти в лидеры в Азии, а затем – и во всем мире», – заявил тренер Международной школы футбола в Пхеньяне Ю Он.

А вот главный тренер сборной КНДР Йорн Андерсон смотрит на ситуацию более реалистично.

«Не думаю, что КНДР сможет создать игроков уровня Лионеля Месси, но у нее могут появиться сильные футболисты по азиатским меркам. У КНДР много талантов, но всем приходится играть во внутреннем чемпионате. В таких условиях сложно создать сильных игроков», – отметил он.