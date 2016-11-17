Черчесов: «Февральский сбор перенесли на ноябрь. Хотим футболистов оставить в своих командах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «После футбола» подчеркнул, что ему еще ни разу не звонили из клубов с просьбой не задействовать в играх сборной того или иного футболиста. По словам специалиста, если это произойдет, он не будет обращать на это внимания.

– Были разговоры, что сборы можно провести в декабре и феврале. Почему не получилось? Это позиция клубов или организационные вопросы?

– В первую очередь здесь вопросы организации. Второе – февральский сбор перенесли на ноябрь. И если это не официальный сбор, не хотелось бы просить о чем-то, а футболистов оставить в своих командах, и, пускай, они набирают те обороты, которые должны быть на сборах.

– Вам трудно сейчас в этом плане иметь дело с клубами?

– Обратите внимание – тот же Джанаев на уколах играл последние игры. Матчи играет, тренироваться не может.

– Предположим, вам звонят из клуба и говорят: «У нас важный игрок, на носу – еврокубки, дайте ему сыграть 45 минут, не больше»...

– Такого не было. Еще ни разу никто не позвонил. И не позвонит.

– А если позвонят – до свидания?

– Естественно, до свидания. Другое дело, клубы тоже борются за свои победы. Жирков играл недолеченным, Дзюба тоже. Дзагоев получил рецидив. Мы их ни о чем не просим, просто констатируем факты. Не могу лезть в чужой огород со своими вопросами.