Рахимов считает, что «Спартак» заслуженно идет на первом месте

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался относительно текущего лидера РФПЛ «Спартака». По словам специалиста, красно-белые заслуженно возглавляют турнирную таблицу. Напомним, встреча между «Тереком» и «Спартаком» состоится 26 ноября в Грозном.

– Сегодня мы видим другой «Спартак». Прагматизм, присущий итальянским командам, привнесен в игру «Спартака». При потере мяча команда организованно действует в обороне, показывая вязкий и плотный футбол. Сейчас «Спартак» по праву на первом месте.

– Сколько болельщики говорили про возвращение стеночек и забеганий! А теперь, как вы говорите, вязкий и плотный футбол не замечают. Потому что результат на первом месте.

– Конечно. Стеночки, забегания – это было, когда лучшие игроки собирались в «Спартаке» и можно было играть в такой футбол. Теперь все уравнялись. Каррера не знает про стеночки и забегания, он дает то, что должно принести результат.