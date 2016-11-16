Бэйл назвал лучшего партнера по команде, с которым ему когда-либо доводилось играть

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что его соотечественник и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз – лучший партнер по команде, с которым ему доводилось играть.

«Лучший футболист, с которым мне приходилось играть? Для меня это Райан Гиггз. В детстве он был для меня героем и легендой мирового футбола, а сейчас является моим хорошим другом», – сказал футболист.

Гиггз играл за национальную команду с 1991 по 2007 год, а Бэйл дебютировал в сборной в 2006 году.