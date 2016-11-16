Вентура заменил Романьоли из-за важного матча с «Интером»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура вынужден был пойти на замену защитника Алессио Романьоли на Давиде Астори в товарищеском матче с Германией (0:0) из-за травмы игрока «Милана».

«Алессио почувствовал, что его мышцы забились. Мы приняли решение заменить его, потому что у Романьоли впереди важный матч. Сегодня он пройдет медицинские тесты», – сказал Вентура.

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, «Милан» примет «Интер» в рамках 13-го тура итальянской Серии А.