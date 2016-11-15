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    Джеррард объявил об уходе из «Лос-Анжделес Гэлакси»

    Полузащитник «Лос-Анжделес Гэлакси» Стивен Джеррард завершит выступление за американский клуб после истечения действующего контракта, который закончится в ноябре.

    «Я был рад познакомиться с этой лигой и этим прекрасным клубом, который продолжает расти. Теперь я хочу проводить больше времени с семьей, раздумывая о следующем шаге в своей карьере», – приводит слова Джеррарда официальный сайт «Лос-Анжделес Гэлакси».

    Джеррард присоединился к калифорнийскому клубу летом 2015 года, провел за него 34 матча, забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что следующей командой игрока может стать «Селтик».

    Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    15.11.2016 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 ноября 2016, 19:43

      ливерпуль ждет....

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