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    Чалов: «Больше всего хотел бы забить «Спартаку»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил о готовности сменить амплуа на поле, если это потребуется. При этом футболист признал, что пока не готов провести все 90 минут в составе основной команды армейцев.

    «Я сейчас и так максимально мотивирован, поэтому никакая дополнительная мотивация не требуется. Мне ближе позиция центрфорварда, потому что я там играл и в школе, и в дубле, и в сборных. Но я могу перестроиться, если это нужно. Думаю, что все 90 минут отыграть на уровне основного состав мне пока тяжеловато.

    В чьи ворота хотел бы забить больше всего? Из российских команд — «Спартаку». А вообще не выделяю какие-то команды и вратарей, забить хочется всем», – заявил Чалов.

    Источник: Twitter

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    15.11.2016 17:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      baddy 16 ноября 2016, 04:59

      Надо же, этот клоун в школе нападающего играл. Ну тогда забьет наверно в FIFA виртуально.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 ноября 2016, 21:29

      Если спросить дубль Спартака, то 99% из них хотят забить ЦСКА, все предсказуемо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 ноября 2016, 21:00

      Ну Спартаку-это мечта многих плебеев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 15 ноября 2016, 20:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красавчег, мы не против!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      100% Спартака 15 ноября 2016, 17:58

      Федя это беееесполезно...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +16

      ATECH71 15 ноября 2016, 17:48

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