«Спартак» может подписать контракт с Афоаквой уже нынешней зимой

Агент форварда «Динамо-Брест» Диксона Афоаквы Сергей Новиков рассказал о просмотре игрока в «Спартаке», а также отметил, что при определенных обстоятельствах молодой ганец может подписать контракт с красно-белыми уже нынешней зимой.

«Диксона Афоакву «Спартак» заметил в товарищеском матче между молодежной командой и «Динамо-Брест» – тогда игрок забил два мяча. Нам предложили привести его и еще одного нападающего из «Динамо-Брест» в «Спартак». По Диксону получилось договориться, а по второму – нет, руководство клуба считает, что этот игрок уже не для просмотров.

«Спартак» уже сыграл два выставочных матча, после последнего мы связались с клубом и договорились, что еще несколько дней Диксон потренируется с командой – и тогда будет ответ. Если все удачно сложится, то Афоаква может перейти в «Спартак» уже в ближайшее трансферное окно, но это будет непросто», – сказал Новиков.