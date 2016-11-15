Насри: «Гвардиола разрешал игрокам заниматься сексом только до полуночи»

Хавбек «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал о нестандартных требованиях главного тренера Хосепа Гвардиолы к футболистам. По словам француза, специалист вводил запрет на еду и занятия сексом. Напомним, в нынешнем сезоне игрок на правах аренды защищает цвета «Севильи».

«Он ввел запрет на многие блюда, однако это еще не самое интересное: однажды он заявил, что если нам захочется секса, мы обязаны заниматься им лишь до полуночи, чтобы хорошо высыпаться. По словам Гвардиолы, это требование предъявлялось и Месси, и Левандовски», – сказал Насри.