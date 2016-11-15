ФА предложила Саутгейту четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона в год

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт после сегодняшнего товарищеского матча с Испанией официально возглавит «трех львов». Сообщается, что специалист получил от ФА предложение четырехлетнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. При этом договор будет содержать пункт о возможности досрочного разрыва после завершения чемпионата мира-2018.

После четырех туров англичане с 10-ю очками возглавляют турнирную таблицу группы F в отборочном этапе к ЧМ-2018.