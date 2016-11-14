Петреску: «Клубу с такой историей, как у «Динамо», не дадут погибнуть»

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску, ныне возглавляющий «Аль-Наср», признался, что уверен в хорошем будущем бело-голубых. Напомним, ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах в московском клубе, который лидирует в турнирной таблице ФНЛ после 22-х туров.

– Еще совсем недавно конкуренцию «Зениту» старалось составлять «Динамо». Теперь плодятся слухи о том, что клуб могут признать банкротом... Вам больно читать подобное?

– Я уверен, что клубу с такой великой историей не дадут погибнуть. Сейчас «Динамо» уверенно возвращается в Премьер-лигу, и дальше все будет хорошо. Обязательно найдется тот, кто поможет...