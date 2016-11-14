Семенов: «Игнашевичу в свое время дали шанс, а у нас сейчас шанса на ошибку нет»

Защитник сборной России Андрей Семенов в преддверии контрольной игры с Румынией подчеркнул, что со временем ему, возможно, удастся заменить Сергея Игнашевича в национальной команде. Также футболист подчеркнул, что у нынешних защитников нет права на ошибку в отличие от многолетнего лидера обороны ЦСКА, которому в свое время был выдан кредит доверия.

«Могу ли я стать новым Игнашевичем? Все приходит с опытом, привыкаешь к определенному уровню. Сергей сказал недавно, что у него в свое время был шанс набить шишки, он ошибался, но ему все равно доверяли. А сейчас шанса на ошибку нет. Будем привыкать и двигаться вперед», – сказал Семенов.