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    Семенов: «Игнашевичу в свое время дали шанс, а у нас сейчас шанса на ошибку нет»

    Защитник сборной России Андрей Семенов в преддверии контрольной игры с Румынией подчеркнул, что со временем ему, возможно, удастся заменить Сергея Игнашевича в национальной команде. Также футболист подчеркнул, что у нынешних защитников нет права на ошибку в отличие от многолетнего лидера обороны ЦСКА, которому в свое время был выдан кредит доверия.

    «Могу ли я стать новым Игнашевичем? Все приходит с опытом, привыкаешь к определенному уровню. Сергей сказал недавно, что у него в свое время был шанс набить шишки, он ошибался, но ему все равно доверяли. А сейчас шанса на ошибку нет. Будем привыкать и двигаться вперед», – сказал Семенов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2016, 14:09

      Да, не быть тебе в защите вместо С.Игнашевича. На подходе более толковые
      игроки имеются.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 ноября 2016, 18:40

      когда Игнаш дебютировал в сборной, он играл в стартовом составе команды, выходившей из группы в ЛЧ. Поэтому ему доверяли.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 18:36

      Златоуст, блин. Права на ошибку нет, ага, а шансов ошибиться сколько угодно.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 ноября 2016, 18:33

      Дай Бог, дай Бог!

      0
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