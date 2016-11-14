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  • Семенов: «Игнашевичу в свое время дали шанс, а у нас сейчас шанса на ошибку нет»

Семенов: «Игнашевичу в свое время дали шанс, а у нас сейчас шанса на ошибку нет»

14 ноября 2016, 18:30
4

Защитник сборной России Андрей Семенов в преддверии контрольной игры с Румынией подчеркнул, что со временем ему, возможно, удастся заменить Сергея Игнашевича в национальной команде. Также футболист подчеркнул, что у нынешних защитников нет права на ошибку в отличие от многолетнего лидера обороны ЦСКА, которому в свое время был выдан кредит доверия.

«Могу ли я стать новым Игнашевичем? Все приходит с опытом, привыкаешь к определенному уровню. Сергей сказал недавно, что у него в свое время был шанс набить шишки, он ошибался, но ему все равно доверяли. А сейчас шанса на ошибку нет. Будем привыкать и двигаться вперед», – сказал Семенов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Игнашевич Сергей Семенов Андрей
Комментарии (4)
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Black Giz
1479137581
Дай Бог, дай Бог!
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Aztec58
1479137814
Златоуст, блин. Права на ошибку нет, ага, а шансов ошибиться сколько угодно.
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Diesel133
1479138039
когда Игнаш дебютировал в сборной, он играл в стартовом составе команды, выходившей из группы в ЛЧ. Поэтому ему доверяли.
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vladimir-7
1479208191
Да, не быть тебе в защите вместо С.Игнашевича. На подходе более толковые игроки имеются.
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